Niemcy wybrały jak Polska. Zamówiły pogromców czołgów z Wielkiej Brytanii

Wydarzenie skomentował też Eric Beranger, dyrektor generalny MBDA: "Zakup Brimstone 3 przez Niemcy stanowi istotny wkład w standaryzowanie uzbrojenia w Europie i zwiększenie zapasów amunicji należącej do Bundeswehry. Nowa linia produkcyjna będzie pierwszą tego rodzaju instalacją poza Wielką Brytanią. Decyzja o jej ustanowieniu pokazuje wartość modelu współpracy MBDA w zapewnianiu suwerennych europejskich zdolności obronnych."

Pociski Brimstone 3 to najnowsza wersja przetestowana w 2019 roku będąca ewolucyjnym rozwinięciem pocisków Brimstone z lat 90. XX wieku zaczynających jako modyfikacja AGM-114 Hellfire umożliwiająca ich odpalenie z samolotów.

Z biegiem lat pocisk Brimstone został znacznie udoskonalony i już wcale nie przypomina swojego pierwowzoru. Druga wersja, produkowana od 2014 roku, posiada już bardziej zaawansowane możliwości i oferuje zasięg ponad 40 km oraz wzmocnioną głowicę bojową. Ta według przedstawicieli MBDA jest zdolna do zniszczenia każdego czołgu na świecie. Dodatkowo w drugiej generacji dodano system naprowadzania oparty o nawigację satelitarną i inercyjną.

Stanowi on przydatny dodatek do dwuzakresowej głowicy naprowadzającej wykorzystującej wiązkę lasera oraz pokładowy radar. Takie połączenie umożliwia eliminację celów o niskiej sygnaturze radiolokacyjnej oraz jest bardzo przydatne przy zwalczaniu ruchomych celów w warunkach intensywnej walki elektronicznej. To zapewnia wedle producenta aż 98,7 proc. celność w warunkach bojowych o czym też świadczą liczne wraki rosyjskich czołgów w Ukrainie.