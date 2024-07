Normalnie nagrywają złowione ryby. Tym razem były to pociski Kalibr

Pociski 3M14 Kalibr wraz z odpalanymi z samolotów Ch-101 stanowią większą część rosyjskich ataków rakietowych na m.in. Kijów . Są one też często uzupełnianiem dla mniej licznych pocisków balistycznych co znacznie utrudnia pracę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ponieważ ta musi jednocześnie zwalczać dwa typy zagrożeń o skrajnie innej charakterystyce.

Pociski manewrujące 3M14 Kalibr to pociski manewrujące o zasięgu nawet do 2500 km pierwotnie przystosowane do odpalania z okrętów nawodnych i podwodnych jednakże z czasem pojawił się też lądowy wariant odpalany z wyrzutni systemu Iskander .

Mierzący nieco ponad 6 metrów długości 3M14 Kalibr jest konstrukcyjnie pociskiem skrzydlatym wyposażonym w silnik turboodrzutowy. Są one przystosowane do lotu na pułapie paru metrów nad powierzchnią ziemi lub wody, co dobrze widać na nagraniu. Jest to kluczowa kwestia w unikaniu obrony przeciwlotniczej biorąc pod uwagę ich niską prędkość przelotową rzędu Mach 0,8 (950 km/h).