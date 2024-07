Klamka zapadła. Patrioty dla Ukrainy nie będą pochodziły z Polski

"Żadne z Patriotów nie będą pochodzić z Polski. Nie ma żadnych zmian w strukturze sił w Polsce" - powiedział PAP rzecznik Pentagonu ppłk Charlie Dietz, który odniósł się w ten sposób doniesień "New York Times" sugerujących, że administracja USA postanowiła podarować Ukrainie system Patriot, który służył do ochrony amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Przy pomocy Patriotów można zwalczać wrogie obiekty (w tym pociski balistyczne) oddalone o nawet 160 km, które poruszają się na pułapie do 24 km . Dokładny zasięg zależy od kilku czynników, w tym wersji radaru i wyrzutni, rodzaju celu czy wykorzystywanych pocisków. W wariantach MIM-104 pociski osiągają po wystrzeleniu prędkość ok. 3 Ma, ale przy przypadku wariantów PAC-2 i PAC-3 to już nawet 5 Ma.

Istotnym wzmocnieniem dla ukraińskiej armii powinien okazać się również obiecany przez Włochy system przeciwlotniczy SAMP/T. To broń, która powstała dzięki pracy koncernów zbrojeniowych z Francji oraz Włoch i również cieszy się bardzo dobrą renomą. Opiera się na wykorzystaniu pocisków Aster 15 i Aster 30, których zasięg (również zależny od rodzaju celu) to odpowiednio do ok. 30 i do ok. 100 km.