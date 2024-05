"Baron" o NASAMS w Ukrainie. Strącił ponad 250 celów

Dowódca baterii przeciwlotniczej NASAMS o kryptonimie "Baron" tak skomentował swoje doświadczenia. "Jednego dnia zestrzeliliśmy nawet osiem bardzo cennych pocisków manewrujących Ch-101 podczas jednej misji. Nie wiemy ile one naprawdę kosztują, ale Forbes szacował ich koszt na ponad 10 mln dolarów, więc po ich zestrzeleniu kalkulowaliśmy ile apartamentów w stolicy moglibyśmy kupić."

Ogromna intensywność wojny w Ukrainie sprawia też, że obsługi systemów przeciwlotniczych mają bardzo mało czasu na reakcję. Jak wspomina "Baron" zdarzały się sytuacje kiedy miał on do 10 sekund na reakcję kiedy pocisk pojawił się przed jego pozycją na dystansie 5-10 kilometrów.

Mimo wszystko bateria dowodzona przez "Barona" stara się wykorzystać czas oraz posiadany sprzęt najlepiej jak to możliwe. Efektem jego pracy jest ponad 250 strąconych rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących.

NASAMS — norweska otwartość pozwalająca na ogromną elastyczność systemu

System przeciwlotniczy NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) został zaprojektowany przez Kongsberg Defence & Aerospace we współpracy z amerykańską firmą Raytheon na potrzeby Norwegii, gdzie wszedł do służby w 1998 roku. System ten ewoluował, a w 2007 roku zaprezentowano jego drugą wersję, a niedawno wprowadzono do służby trzeci wariant.

Podstawową ideą było stworzenie systemu przeciwlotniczego z otwartą architekturą, zdolnego do wykorzystywania pocisków powietrze-powietrze jako efektorów, co znacznie uprościłoby logistykę w porównaniu do systemów przeciwlotniczych korzystających z dedykowanych pocisków. W ten sposób powstał system, który można łatwo zintegrować z wieloma radarami (obecnie certyfikowanych jest ponad 25 różnych konstrukcji) oraz pociskami, które muszą być tylko kompatybilne z lotniczą szyną Mil-Std 1760.

W takim przypadku wystarczy korekta wyrzutni i aktualizacja oprogramowania systemu do działania z nowymi efektorami co zapewniło Norwegom duży sukces eksportowy (16 użytkowników). Obecnie NASAMS jest skonfigurowany do użycia z pociskami AIM-120 AMRAAM (w tym wariantem ER o wydłużonym zasięgu), pociskami z rodziny AIM-9 Sidewinder oraz IRIS-T. Istnieje również możliwość integracji z pociskami MBDA Meteor, jeśli zajdzie taka potrzeba i któryś z użytkowników będzie miał taką wolę.

Osiągi systemu NASAMS są bardzo zależne od zastosowanych pocisków, a zasięg zwalczania celów waha się od poniżej do powyżej 20 km. Na przykład, używając pocisków AIM-120 AMRAAM, zasięg wynosi 30 km. System ten jest w stanie niszczyć różne cele, takie jak drony, śmigłowce, samoloty czy pociski manewrujące. Problemem są tylko pociski balistyczne, ale to sprawia, że NASAMS stanowi doskonałe uzupełnienie systemów Patriot mogących zwalczać te najpoważniejsze zagrożenia.

