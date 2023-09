Duży nocny atak Rosjan. Ten sprzęt ratuje sytuację Ukraińców

Jest to najprawdopodobniej rosyjska odpowiedź na ukraiński atak kombinowany z wykorzystaniem dronów, starych przerobionych pocisków S-200 i nowoczesnych Storm Shadow na suchy dok w Sewastopolu, gdzie ofiarą zostały okręt desantowy i podwodny .

Ukraińska tarcza przeciwlotnicza składa się obecnie z mieszanki systemów poradzieckich i dostarczonych przez państwa Zachodu. W przypadku pierwszej grupy Ukraina ma coraz większy problem z pociskami do nich, ponieważ te były produkowane wyłącznie w ZSRR, a później Rosji. Sytuację ratują tutaj państwa pokroju Polski czy Jordanii .

Z kolei w przypadku drugiej kategorii z dostawami pocisków jest już lepiej, ale ograniczeniem jest stosunkowo mała liczba dostarczonych systemów. To właśnie te lepiej nadają się do zwalczania tak małych i trudnych celów jak drony i pociski manewrujące. Problemem jest jednak relacja koszt efekt, ponieważ strzelanie pociskami o wartości paruset tys. lub nawet ponad mln dolarów do celów za parędziesiąt tys. dolarów nie jest optymalnym rozwiązaniem.