Ukraiński Gepard vs rosyjskie drony. 20 sekund i po sprawie

Ukraińcy niedawno poinformowali, że otrzymają wkrótce więcej samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard , które będą wykorzystywane do ochrony m.in. stacji transformatorowych przed rosyjskimi dronami podczas zimy. Rosjanie najprawdopodobniej powtórzą ataki na infrastrukturę energetyczną, jakie przeprowadzali w 2022 r.

Jednym z najskuteczniejszych i efektywnych kosztowo środków zwalczania szczególnie bardzo tanich dronów z rodziny Shahed są lufowe systemy artyleryjskie, gdzie koszt zestrzelenia celu to co najwyżej parę tys. dolarów lub euro. Dla porównania koszt pocisku nawet ręcznego systemu przeciwlotniczego pokroju RBS-70, polskiego Pioruna czy FIM-92 Stinger to koszt przynajmniej kilkudziesięciu tys. dolarów za sztukę.