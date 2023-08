Dewastujący ukraiński atak na lotnisko w Kursku. Użyto dronów z tektury

Zgodnie z doniesieniami portalu Defense Express , w nocy 27 sierpnia Ukraińcy zaatakowali rosyjskie lotnisko za pomocą co najmniej 16 dronów. Z tych dronów Rosjanie zdołali unieszkodliwić trzy. Ofiarami ataku zostały rosyjskie samoloty Su-30 oraz MiG-29 , system przeciwlotniczy Pancyr-S1 oraz radar systemu S-300.

Ukraińcy wykorzystali do tego celu drony PPDS (Precision Payload Delivery System), dostarczone z Australii przez firmę SYPAQ. To oznacza, że atak musiał zostać przeprowadzony z terenu Rosji, przy użyciu agentów ukraińskiego wywiadu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ataku na lotnisko Sołoci w obwodzie nowogrodzkim.