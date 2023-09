Ukraińcy dokonali niemożliwego. Rosjanie tracą okręt podwodny

"To znaczne uszkodzenia i można obecnie mówić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie nadają się do naprawy" - przekazał przedstawiciel HUR. Zaatakowano okręt desantowy Minsk i okręt podwodny Rostow na Donu.

Resort obrony w Moskwie przekazał z kolei, że ukraińskie wojska ostrzelały Sewastopol 10 pociskami manewrującymi, z czego siedem zostało strąconych przez siły obrony przeciwrakietowej. Doszło również do ataku dronów morskich na zgrupowanie rosyjskich okrętów znajdujących się na morzu. Kreml utrzymuje, że wszystkie bezzałogowce zniszczono - oznajmił portal Krym.Realii, czyli krymska filia Radia Swoboda.

Agencja Reutera powiadomiła, że w Sewastopolu, gdzie znajdują się m.in. główna baza i dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, słychać było ostatniej nocy i nad ranem w środę odgłosy co najmniej 10 silnych eksplozji.

Okręty desantowe Ropucha były produkowane w Polsce do końca lat 80. Wtedy na potrzeby ZSRR, ale część z nich do dziś służy w rosyjskiej armii. Mają długość ok. 115 m i ładowność 500 t.