Tajemnicze drony nad Krymem. Później nadleciały pociski Storm Shadow

Tym razem doszło do ataku na rosyjski skład amunicji i bazę remontową zlokalizowane na Krymie. Jak wskazuje rosyjski bloger Rybar atak był poprzedzony nietypową aktywnością dronów , które najpewniej Ukraińcy wysłali do sprawdzenia ścieżki ataku pod kątem obecności systemów obrony przeciwlotniczej.

Drony miały pokonać dystans ponad 500 km co pokrywałoby się z deklarowanym zasięgiem pocisków Storm Shadow wyprodukowanych dla Francji i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że sztuki dla innych państw miały zasięg zmniejszony do 300 km ze względu na zapisy Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych.

Są to pociski zaprojektowanie zaprojektowane przez koncern MBDA na mocy współpracy brytyjsko-francuskiej, której efektem jest pocisk manewrujący o zasięgu około 500 km wykonany w technologii stealth zdolny do ataków na głębokim zapleczu przeciwnika z punktową precyzją w każdych warunkach.

Z kolei do naprowadzania służy bardzo zaawansowany system obejmujący poza podatnym na zagłuszenie tandemem nawigacji inercyjnej i satelitarnej także sensor działający w podczerwieni widzący termiczny obraz celu tzw. IIR. Ten nie tylko zapewnia punktowo precyzję w ostatniej fazie lotu, ale jest także używany do mapowania rzeźby terenu, która następnie jest porównywana z wgraną mapą, co zapewnia precyzję podobną do nawigacji satelitarnej.