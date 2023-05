Teraz Kanada dostarczy Ukrainie partię 43 pocisków AIM-9 Sidewinder ze stanu kanadyjskiego lotnictwa dla Ukrainy. Jest to pierwszy przypadek dostarczenia tych pocisków krótkiego zasięgu do Ukrainy, które najpewniej trafią do wyrzutni systemu NASAMS tak jak ma to miejsce w przypadku pocisków AIM-120 AMRAAM.