Przeciwlotnicza pomoc z Francji już na miejscu. Strzeże ukraińskiego nieba

Jest to kolejny nowoczesny system przeciwlotniczy przekazany Ukrainie po zestawach NASAMS , Aspide 2000 lub niemieckich IRIS-T i Gepardach . Mimo iż bazowa wersja systemu Crotale wywodzi się z lat 60/70. XX wieku, to jedno najnowsza wersja NG produkowana od 1990 roku dalej jest bardzo skuteczna i posiada parę interesujących cech niedostępnych dla konkurentów.

Crotale NG ze względu na już będący rzadkością radiokomendowy automatyczny układ naprowadzania wzdłuż linii celowania (CLOS) w przypadku wykorzystania wyłącznie pasywnej głowicy optoelektronicznej j est zdolny do operowania w środowisku dużej aktywności wrogich samolotów dedykowanych do przeprowadzania misji typu SEAD , czyli przełamywania obrony powietrznej przeciwnika.

Z kolei w przypadku fatalnej deszczowej i mglistej pogody do namierzania celów jest wykorzystywany radar, który w przeciwieństwie do głowicy optoelektronicznej nie traci osiągów.

Wszystkie warianty systemu wykorzystują pociski VT1 rozpędzające się do prędkości ponad Mach 3,5 (1191 m/s), co zostawia celowi znajdującemu się na dystansie 8 km ledwie dziesięć sekund na reakcję. Jest to też dystans zawierający się w tzw. "strefie śmierci", gdzie według Thalesa do 12 km cel nie ma możliwości wymanewrowania pocisku dysponującego niszczycielką głowicą odłamkowo-burzącą o masie 13 kg mogącego wykonywać manewry z przeciążeniami do 35 g.