Niemiecki Gepard w akcji. Ukraińcy pokazali jego niszczycielską moc

W lipcu 2022 r. do Ukrainy trafiły pierwsze niemieckie Gepardy , czyli działa przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Obecnie wiadomo, że Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały od Niemiec 37 takich systemów przeciwlotniczych. Stanowią one wartościowe uzupełnienie ukraińskiej armii.

Flakpanzer Gepard to stara, ale udana konstrukcja. System bazujący na podwoziu czołgu Leopard 1 został wprowadzony do służby w Bundeswehrze w 1976 r. Gepard jest wyposażony w dwie armatki Oerlikon KDA L/R04 35/90 kal. 35 mm, które mogą prowadzić ogień automatyczny na dystansie do 3 km przy szybkostrzelności nawet 550 pocisków na minutę. Ma on na wyposażeniu także dwa radary – pierwszy wykrywa cele, drugi zaś nakierowuje na nie ogień działek.