Więcej pocisków AIM-120 AMRAAM dla Ukrainy. DoD podjął decyzję

Amerykański Departament Obrony (DoD) przyznał firmie RTX (dawniej Raytheon) kontrakt o wartości 192 mln. dolarów na produkcję pocisków AIM-120 AMRAAM. Są one m.in. przeznaczone dla Ukrainy. Przedstawiamy ich osiągi.

Jak podaje portal Defense Blog RTX (dawniej Raytheon) otrzymał kontrakt o wartości 192 mln dolarów typu IDIQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity), czyli na niesprecyzowaną liczbę przy niesprecyzowanych warunkach dostaw w określonym czasie.

Zamówienie będzie realizowane w zakładach w Tucson, a termin jego realizacji to listopad 2024 r. Część pocisków z tego zamówienia zostanie podarowana Ukrainie w ramach pomocy wojskowej. Nie będzie to pierwsza dostawa pocisków do Ukrainy, ponieważ te podarowała m.in. Belgia.

Pociski AIM-120 AMRAAM w Ukrainie — służą jako narzędzie obrony przeciwlotniczej i będą stanowić główne uzbrojenie samolotów F-16

AIM-120 AMRAAM to będące obecnie standardem wśród państw NATO i nie tylko kierowane pociski rakietowe powietrze — powietrze średniego zasięgu wprowadzone do służby w USAF w 1991 r. w wersji AIM-120A. Obecnie najpopularniejszymi wariantami są AIM-120C-6/7, a jeszcze w tym roku ma ruszyć produkcja najnowszego AIM-120D-3, który dopiero co zakończył próby.

Obecnie produkowane od 1998 r. AIM-120C-7 dysponują zasięgiem około 100 km, a najnowszy wariant ma zwiększyć tę wartość do około 160 km i stać się konkurencyjny wobec Meteora. Wszystkie pociski z rodziny AIM-120 AMRAAM są pociskami typu odpal i zapomnij, ponieważ dysponują systemem naprowadzania opartym o aktywną głowicą radiolokacyjną (emiter fal radiolokacyjnych jest w pocisku) wspartą kombinacją nawigacji GPS i INS.

Jest to ogromny progres w stosunku do starszych systemów z półaktywną głowicą radiolokacyjną, gdzie pilot musiał śledzić cel pokładowym radarem aż do chwili trafienia.

Warto zaznaczyć, że poza stosowaniem na samolotach pociski AIM-120 AMRAAM mogą też być wykorzystywane w naziemnych systemach przeciwlotniczych NASAMS, które już aktywnie chronią strategiczne cele w Ukrainie przed dronami czy pociskami manewrującymi. Jednakże w przypadku odpalania tych pocisków z lądu drastycznie spada zasięg do poniżej 40 km. Dzieje się tak ze względu na gęstość powietrza stawiającą dużo większy opór, niż ma to miejsce na pułapie 15 - 20 km.

Teraz po dostarczeniu samolotów F-16A/B MLU Ukraińcy będą mogli też wykorzystywać pociski AIM-120 AMRAAM zgodnie z ich pierwotnym zastosowaniem.

