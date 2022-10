Ukraińcy wykryli lecący pocisk. Wystarczył jeden celny strzał z MANPADS

Podczas jednego z największych ataków rakietowych w trwającej pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę obrońcom kraju, udało się zestrzelić pocisk manewrujący . Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował na Facebooku nagranie, na którym widać ukraińskiego żołnierza przymierzającego się do strzały z systemu MANPADS Igła.

Rakieta manewrująca, którą rosyjscy okupanci wystrzelili na terytorium Ukrainy, leciała na niskich wysokościach. Na nagraniu słychać szum pocisku. Mobilna grupa obrony powietrznej Sił Zbrojnych Ukrainy wykryła go na kursie lotu, a operator MANPADS wystrzelił w kierunku celu. Chwilę przed oddaniem strzały słychać wołanie: "Wania, dawaj!". Pocisk manewrujący został trafiony i zniszczony w powietrzu , po czym spadł na ziemię. Radosne okrzyki Ukraińców, słyszane na nagraniu, mówią same za siebie.

Igła 9K38 MANPADS to naprowadzany na podczerwień przenośny radziecki/rosyjski ręczny przeciwlotniczy system pocisków ziemia-powietrze. Jest on przeznaczony do zwalczania nisko latających śmigłowców i samolotów na kursach przeciwnych i równoległych pod wpływem naturalnych i sztucznych zakłóceń termicznych. W skład systemu wchodzą: