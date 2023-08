Kijów oddał te pociski Rosji. Teraz Moskwa bombarduje nimi ukraińskie miasta

Jak wyjaśnia Militarny, dziennikarze znaleźli dowody na to, że Rosja ostrzeliwuje Ukrainę pociskami manewrującymi Ch-55, które oficjalnie Kijów przekazał Moskwie w ramach porozumienia między rządem Ukrainy a rządem Federacji Rosyjskiej w 1999 r. W ramach umowy podpisanej w Jałcie Rosja otrzymała "osiem ciężkich bombowców Tu-160 i trzy ciężkie bombowce Tu-95MS , a także 575 pocisków manewrujących Ch-55". W ten sposób Ukraina spłaciła dług w wysokości 275 mln hrywien za zużyty rosyjski gaz.

Jak udało się ustalić dziennikarzom, co najmniej kilkanaście pocisków znajdujących się w wykazie posłużyło do ataków na ukraińskie miasta. Część z nich udało się zestrzelić obronie przeciwlotniczej, a część uderzyła w budynki mieszkalne. Warto również przypomnieć, że rakieta, która spadła w lesie pod Bydgoszczą również została zidentyfikowana jako rosyjski pocisk manewrujący Ch-55.

Ch-55 (w kodzie NATO AS-15 Kent) to wystrzeliwany z powietrza pocisk manewrujący powietrze-ziemia opracowany przez Związek Radziecki. Prace nad nim ruszyły w 1971 r. w biurze projektowym Raduga, a Ch-55 trafił na wyposażenie armii w 1983 r. Serwis Military Today wyjaśnia, że był on wzorowany na amerykańskim taktycznym pocisku manewrującym BGM-109 Tomahawk, dlatego też czasami można go spotkać pod nazwą "Tomahaw-ski".