Długie ręce Kijowa. Broń dalekiego zasięgu w arsenale Ukrainy

O ile w przypadku statycznych obiektów, jak choćby Most Kerczeński, nie stanowi to problemu, sprawa komplikuje się w przypadku celów zmieniających swoją pozycję. Chodzi nie tylko o nowotworzone magazyny broni, ale także np. o okręty na pełnym morzu czy szczególnie ważne, mobilne systemy uzbrojenia, jak wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych czy stacje radarowe .

To niewielki dron przypominający nieco model samolotu: ma klasyczny układ aerodynamiczny, trójkołowe podwozie i śmigło pchające. Może pozostawać w powietrzu przez 12 godzin poruszając się ze średnią prędkością 120 km/h. Choć zasięg sterowania ogranicza promień działania do około 100 km, dron może też działać w trybie automatycznym, lecąc do wskazanego miejsca – zasięg rośnie wówczas nawet do 800 km.