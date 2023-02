Wielka Brytania dostarczy broń dalekiego zasięgu. Ona odmieni losy wojny

Jeszcze zanim Zachód zaczął hojnie wspierać Ukrainę sprzętem to w początkowej fazie wojny najliczniejszym nowoczesnym środkiem przeciwpancernym były wyrzutnie NLAW , a niedługo do nich dołączyły zestawy przeciwlotnicze Starstreak i Martlet z czego ten drugi osiągnął wstępną gotowość operacyjną dopiero w 2020 roku.

Są to pociski manewrujące odpalane z samolotów o zasięgu przekraczającym ten, który oferują pociski MGM-140 ATACMS, ponieważ mamy tutaj do czynienia z realnym zasięgiem około 500 km. Co prawda zazwyczaj te pociski były reklamowane z zasięgiem poniżej 300 km, ale wynikało to z ograniczeń z Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych limitującego zasięg eksportowych wariantów do maksymalnie 300 km i masę głowicy bojowej do 500 kg.