Dron spadł na stolicę Chorwacji. Premier: Jest produkcji rosyjskiej

Premier Chorwacji Andrej Plenković twierdzi, że może to być maszyna produkcji rosyjskiej. Zaznacza przy tym, że nie wiadomo, czy dron należał do armii rosyjskiej, czy ukraińskiej. Serwis The War Zone ocenia z kolei, że to najpewniej Tu-141 produkcji radzieckiej, znajdujący się na wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy.