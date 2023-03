Rosjanie stracili bezcenny sprzęt. Padł ofiarą pocisku za 100 tys. dolarów

W przypadku zagrożeń artyleryjskich maksymalny dystans wykrywania to maksymalnie 35 - 40 km dla np. rakiet systemów BM-21 Grad czy M142 HIMARS bądź do około 22 km dla pocisków artyleryjskich kal. 155 mm. Następnie komputer balistyczny na podstawienie prędkości wykrytych celów i ich trajektorii lotu jest w stanie wyliczyć zarówno punkt trafienia jak i punkt ich wystrzelenia dla nawet 70 obiektów w ciągu minuty.

Te dane mogą być następnie wykorzystane do ostrzeżenia jednostek znajdujących się w polu rażenia bądź do przeprowadzenia własnego ostrzału artyleryjskiego na pozycje artylerii przeciwnika, z czym lepiej sobie radzą Ukraińcy .

Szczególnie ogień kontrbateryjny jest niebezpieczny dla artylerii holowanej, której przejście do trybu marszowego zajmuje minuty w porównaniu do systemów samobieżnych w postaci np. polskiego Kraba czy niemieckiego PzH 2000 , które są w stanie odjechać ze stanowiska ogniowego w mniej niż minutę.

Cena jednej sztuki to wedle raportu CRS z 2021 roku to blisko 100 tys. dolarów. Jest to bardzo dużo jak na pocisk artyleryjski, który w najtańszej odmianie kosztuje tylko parę tys. dolarów (przykładowy koszt niemieckiego DM121 to lekko ponad 3 tys. euro), ale to i tak znacznie mniej niż rakieta GMLRS do systemu M142 HIMARS lub M270 MLRS kosztująca około 160 tys. dolarów.