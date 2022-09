Polskie satelity na wojnie w Ukrainie. Kosmiczne oczy ICEYE widzą wszystko

Regularne, realizowane niemal w czasie rzeczywistym spojrzenie głęboko na zaplecze przeciwnika to marzenie niejednego dowódcy czy polityka. Przez lata realizowano to za pomocą samolotów rozpoznawczych, jak słynne U-2 czy budzące zachwyt wielbicieli lotnictwa, wycofane ze służby pod koniec XX wieku, superszybkie SR-71 Blackbird .

- Radar to urządzenie, które wykorzystuje bardzo dużo mocy. Ono się grzeje, musi tę moc zebrać, rozdystrybuować. Przez długi czas wszystko sprowadzało się do rozmiaru – on był niezbędny. My zaczęliśmy od idei małych satelitów, jakie budowaliśmy na uniwersytecie. Jako trochę aroganccy studenci, nie widząc przeszkód, postanowiliśmy umieścić w nich radar, a potem skupiliśmy się na ich zastosowaniu biznesowym. Przyszło nam do głowy monitorowanie lodów w Arktyce w kontekście nowej, północnej drogi morskiej – tłumaczy genezę firmy Rafał Modrzewski.