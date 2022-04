Zbadali drona, który spadł na stolicę Chorwacji. Przenosił bombę

Tu-141 powstał jako następca Tupolewa Tu-123. Jest to dron zwiadowczy, przeznaczony do prowadzenia misji rozpoznawczych kilka kilometrów za linią frontu. Maszyna lata na pułapie 6 tys. m, a jej maksymalny zasięg to 1000 km. Bezzałogowiec może osiągać prędkość do 1100 km/h.