Ukraiński UJ-22 "Airborne" w pobliżu Moskwy? Do sieci trafiły zdjęcia

Jak donosi Reuters, powołując się na słowa gubernatora regionu moskiewskiego, Andrieja Worobojowa, około 110 km od Moskwy, w pobliżu stacji dystrybucji gazu ziemnego rozbił się bezzałogowy statek powietrzny. Z pojawiających się doniesień wynika, że mógł to być ukraiński dron UJ-22 "Airborne". Wyjaśniamy, co to za maszyna i jakie ma możliwości.