Prawda wyszła na jaw. Tak Ukraińcy używają pocisków Storm Shadow

Pociski Storm Shadow pozwalają Ukraińcom na atakowanie strategicznych celów setki km za linią frontu i Rosjanie są wobec nich bezsilni. Nawet najnowsze rosyjskie systemy Pancyr-S1 jak widać na nagraniach z ich wnętrza, nie są w stanie sobie poradzić z tym pociskiem, co pozwala wierzyć w ukraińskie deklaracje o 100 proc. skuteczności tej broni .

Ten poza zapewnieniem punktowej precyzji w ostatniej fazie lotu jest też wykorzystywany do śledzenia rzeźby terenu i porównywania jej z wgraną mapą, co zapewnia niewrażliwość na rosyjskie systemy walki elektronicznej zdolne ograniczyć skuteczność np. rakiet GMLRS .

Pozwala to zmaksymalizować efekt działania potężnej około 450-kilogramowej głowicy bojowej BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) mogącej w zależności od potrzeby eksplodować przy uderzeniu, z opóźnieniem bądź w powietrzu tworząc grad zabójczych odłamków.

Rosyjska fregata Admirał Essen zmienia kolor. To sposób na drony kamikadze

Ukraińcy wykorzystują w charakterze nosiciela samoloty Su-24, które jako jedyne są zdolne unieść ten ważący 1,3 tony pocisk. Tajemnicą było jednak w jaki sposób to osiągnęli, ale odpowiedzią są zdjęcia przedstawiające podwieszony pocisk Storm Shadow pod Su-24.

Rozwiązanie okazało się proste, ponieważ zamiast próbować podczepić zachodni pocisk do rosyjskich pylonów, zdecydowano się podczepić Storm Shadow wraz z pylonem zapożyczonym samolotu Panavia Tornado , z którym te pociski są zintegrowane.

Pozwoliło to na stosunkowo prostą integrację kosztem nadmiarowej masy, ale jak widać rosyjskie pylony w Su-24 mają udźwig wystarczający dla takiej kombinacji (dźwig ponad 1,5 tony). Do tego jednak trzeba było też najpewniej zamontować w kokpicie dodatkowy komputer, co także udało się zrobić.