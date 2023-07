Obrońcy ukraińskiego wybrzeża. Czym Ukraina może atakować rosyjskie okręty?

Według oficjalnych informacji (bo nieoficjalne wskazują na inny typ broni) umożliwił to system antyokrętowy rodzimej produkcji, RK-360 Neptun . To broń wyprodukowana dosłownie w ostatniej chwili. Egzemplarze szkolne trafiły do ukraińskiej armii latem 2021 r., a testy pierwszej seryjnej wyrzutni przeprowadzono w styczniu 2022 r., kilka tygodni przed wybuchem wojny.

Poza dziełem własnego przemysłu Ukraina ma także do dyspozycji pociski przeciwokrętowe AGM-84 Harpoon, przekazane m.in. przez Hiszpanię, USA i Wielką Brytanię. Według nieoficjalnych doniesień to właśnie one – a nie Neptuny – miały zatopić "Moskwę". Niezależnie do tego, co zniszczyło rosyjski krążownik, Harpoon to groźna, choć stara broń (jej pierwsza wersja weszła do służby w 1977 r.).