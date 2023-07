Rosjanie na wojnie. Oto przykład jak nie strzelać z moździerza

Nie jest to pierwszy przypadek kiedy to Rosjanie o mało nie wyeliminowali się sami. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy przypadek jak Rosjanin prawie wysadził się granatem ręcznym , o czym pisała Karolina Modzelewska, a teraz mamy podobny przypadek ze znacznie silniejszym pociskiem moździerzowym.

Na poniższym nagraniu widać jak dwóch żołnierzy próbuje nauczyć obsługi moździerza, jakiegoś bardzo młodego zmobilizowanego co nagrywane jest przez czwartego Rosjanina. Już od początku widać, że nie będzie dobrze, ponieważ ten niesie granat jeszcze z zabezpieczonym zapalnikiem i próbuje go wkładać do lufy złą stroną.