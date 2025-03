Ukraina zdana na pomoc Europy. Sprzęt lepszy nawet od amerykańskiego

Najnowsze technologie na froncie oferują właśnie państwa europejskie, które łącznie dostarczyły sprzęt o wartości ok. 61 miliardów euro (według danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii ). Są to ilościowo mniej imponujące dostawy niż amerykańskie, ale zawierają dużo sprzętu eksperymentalnego, którego w amerykańskich dostawach brak. Ogromną zaletą dostaw z USA był wolumen np. pocisków artyleryjskich dla Ukrainy idący w miliony sztuk, podczas gdy Europa dostarczała początkowo tylko setki tys. sztuk.

Większość z obecnie dostarczonych Ukrainie systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu to amerykańskie Patrioty, ale Europa dostarczyła też swoje dwie baterie SAMP/T, czyli systemu tej samej klasy. Warto przy tym zaznaczyć, że większość Patriotów nie została wysłana przez USA, ale Amerykanie są głównym producentem pocisków do tych systemów. Sytuacja dopiero ma ulec zmianie w nadchodzących latach, kiedy to pociski do tego systemu zaczną być produkowane w Europie.