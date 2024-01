Sąsiad Polski się zbroi. Kupuje zabójców rosyjskich śmigłowców Ka-52 Aligator

Saab RBS-70 NG to sprawdzony w boju system obrony powietrznej zdolny do atakowania celów na odległość do 9 km i na pułapie do 5 km. Jest to zasięg, który przewyższa możliwości przenośnych systemów obrony powietrznej, takich jak amerykański zestaw FIM-92 Stinger czy polski system PPZR Piorun.