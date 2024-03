NATO NSPA zleciła produkcję 1000 pocisków PAC‑2 GEM‑T. Trafią do państw europejskich

Jak podaje RID agencja NSPA podpisała umowę na maksymalnie 1000 pocisków PAC-2 GEM-T przy wykorzystaniu wszystkich opcji. Zostaną one wyprodukowane przez konsorcjum COMLOG będące spółką typu joint venture stworzoną przez RTX (Raytheon) oraz MBDA .

Jest to pierwszy wspólny zakup pocisków do systemów przeciwlotniczych dokonany w ramach zapoczątkowanej przez Niemcy inicjatywy ESSI (European Sky Shield Initiative) , o której pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik. Zakup obejmuje poza dostarczeniem pocisków dla sił zbrojnych Niemiec, Holandii, Rumuni oraz Hiszpanii także w dłuższej perspektywie produkcję pocisków PAC-2 GEM-T w Europie. Polska nie uczestniczy w projekcie, ale sytuacja może się zmienić jeśli w przyszłości będą zamawiane pociski PAC-3 MSE.

Zmiany obejmowały m.in. zastosowanie nowego silnika rakietowego, czy ulepszonej głowicy radiolokacyjnej lepiej radzącej sobie z wykrywaniem celów o obniżonej sygnaturze radiolokacyjnej. Została jednak niezmieniona metoda naprowadzania, więc dalej jest to system półaktywny, co jest pewną wadą w stosunku do pocisków PAC-3 MSE/CRI z aktywną głowicą radiolokacyjną.