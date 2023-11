Potężne pociski dla Ukrainy. Są lepsze niż amerykańskie Javeliny

Jest to system typu odpal i zapomnij oferujący znacznie lepsze parametry od dostarczonych Ukrainie zestawów FGM-148A/B/C/D serii Block 0 lub FGM-148E serii Block 1 produkowanej od 2006 roku. Te dysponowały zasięgiem do 2 km, podczas gdy Akeron MP wedle producenta umożliwia zwalczanie celów na dystansie ponad 4 km. Warto jednak zaznaczyć, że pocisk wystrzelony na próbie poligonowej z 2018 r. zdołał trafić cel z 5 km.

Akeron MP podobnie jak FGM-148 Javelin to system typu "odpal i zapomnij", co oznacza, że strzelec może się ukryć tuż po odpaleniu pocisku, który samodzielnie znajdzie i zniszczy zadany cel. Służy do tego zaawansowana głowica naprowadzająca oparta o sensor podczerwieni czwartej generacji (tzw. IIR) widzący termiczny obraz np. czołgu. Co ciekawe głowica naprowadzająca w Akeron MP jest niechłodzona co jest dużą różnicą w stosunku do starszych wersji Javelinów.