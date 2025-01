Mocarstwo się zbroi. Żaden wróg się przejdzie przez to sito

Ich zasięg podczas użycia na wysokim pułapie ma wynosić około 60-80 km, ale w przypadku odpalania z ziemi lub z powierzchni wody, gdzie powietrze jest gęstsze, zasięg skuteczny spada do 20 km, podobnie jak ma to miejsce z AIM-120C AMRAAM . Z kolei maksymalny pułap zestrzelenia celów dla pocisków MICA to 9 kilometrów, a środkiem rażącym jest 12-kilogramowa kierunkowa głowica odłamkowa z zapalnikiem zbliżeniowym.

Z kolei na dalszym dystansie do 7,5 km i pułapie do 5 km będą stosowane pociski Mistral-3. Poruszają się one z prędkością 2,71 Ma (930 m/s) i niszczą cel za pomocą głowicy odłamkowej o masie ok. 3 kg naprowadzanej na cel za pomocą głowicy optoelektronicznej widzącej termiczny obraz celu.