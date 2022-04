NLAW w użyciu. Nagranie z Ukrainy trafiło do sieci

Konto Ukraine Weapons Tracker na Twitterze jest jednym z wielu dokumentujących użycie sprzętu wojskowego, który jest w posiadaniu ukraińskiej armii. Oprócz tego pokazywane są tutaj zdjęcia oraz filmy przedstawiające zniszczenia, ponoszone w wyniku walk zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę. Jeden z najnowszych wpisów pozwala zobaczyć "rzadki materiał filmowy przedstawiający dostarczony przez Wielką Brytanię NLAW". Został opatrzony komentarzem – "Gifts from Her Majesty", co można przetłumaczyć jako "Prezenty od Jej Wysokości". Nagranie można zobaczyć poniżej.