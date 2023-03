Strzelanie z granatnika z pomieszczeń? Z nowoczesnym RGW90 to nie problem

W sieci pojawiło się bardzo ciekawe nagranie pokazujące ukraińskich żołnierzy walczących w Bachmucie, gdzie jeden z nich strzela do grupy rosyjskich żołnierzy schowanych w pobliskim budynku z granatnika RGW90 .

Poza tym granatnik RGW90 jest jednorazową konstrukcją powstałą przy współpracy z Izraelem i singapurskimi siłami zbrojnymi w ramach programu MATADOR będącego akronimem od Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR. Jest to więc broń wielorazowa zdolna do zwalczania broni pancernej jak i niszczenia fortyfikacji co zostało osiągnięte za pomocą dwufunkcyjnej głowicy bojowej typu HEAT/HESH (kumulacyjnej / odkształcalnej), której tryb działania jest ustawiany przed odpaleniem.