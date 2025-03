Ukraińcy o polskim Krabie. Mówią bez ogródek

Na krótkim nagraniu jeden z Ukraińskich żołnierzy mówi, że przekazane przez Polskę Ukrainie armatohaubica Krab "jest bardzo zdolna". Wspomina również o jej "nieśmiertelności", co tłumaczy tym, że jeśli coś się popsuje, to można to łatwo samodzielnie naprawić, nawet w terenie i sprzęt będzie dalej działał. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ukraińcy w pozytywny sposób wypowiadają się o AHS Krab.