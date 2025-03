Amerykański urzędnik, cytowany przez CNN, wskazuje, że choć skutki wstrzymania pomocy wojskowej USA dla Ukrainy nie będą odczuwalne od razu, to z czasem mogą poważnie wpłynąć na zdolności obronne kraju. Gdy zapasy zaczną się wyczerpywać, nawet wsparcie z Europy może okazać się niewystarczające.

Marek Kansian , starszy doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych przewiduje, że Ukraina odczuje skutki wstrzymania pomocy w ciągu dwóch do czterech miesięcy. Choć europejskie wsparcie może chwilowo pomóc, to w dłuższej perspektywie sytuacja na froncie powinna się pogorszyć.

Kansian ostrzega, że zmniejszenie dostaw o połowę wpłynie na linię frontu, co może prowadzić do niekorzystnego dla Ukrainy rozwiązania konfliktu. Dodatkowo administracja Trumpa może wstrzymać inne formy pomocy, takie jak wymiana danych wywiadowczych czy szkolenie wojsk.

Zdaniem Cedrica Leightona , emerytowanego pułkownika USA, przerwa w dostawach może mieć długofalowe skutki. Niektóre z dostaw, jak samoloty czy amunicja, wymagają lat, by dotrzeć na front, co może osłabić zdolności bojowe Ukrainy. Kijów może odczuwać skutki też po zakończeniu wojny, gdyż brak zapasów z amerykańskich magazynów może m.in. utrudnić integrację obecnej broni ze standardem NATO.

Decyzja o wstrzymaniu pomocy zapadła w poniedziałek wieczorem. Dotyczy to zarówno broni już transportowanej do Ukrainy, jak i tej oczekującej w strefach tranzytowych w Polsce. Urzędnicy z USA twierdzą, że decyzja ma na celu wywarcie presji na prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim, by przeprosił za konflikt z Donaldem Trumpem.