Mobilizacja emerytów. Tylko oni wiedzą, jak produkować pociski FIM-92 Stinger

Zapasy podzespołów uległy jednak wyczerpaniu, co zmusiło Raytheon do wznowienia produkcji brakujących elementów. Okazało się to problemem, bo – jak obrazowo przedstawia sytuację serwis Defence One – stare maszyny przez lata obrosły w magazynach pajęczynami, a współczesny personel miał problemy z posługiwaniem się dokumentacją, opracowaną na początku lat 80.