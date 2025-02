Norweski gigant inwestuje w Ukrainie. Ma w tym swój cel

System przeciwlotniczy NASAMS, którego nazwa to skrót od Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, został opracowany dzięki współpracy Kongsberg Defence & Aerospace z amerykańskim RTX, dawniej Raytheon. Jego debiut w norweskich siłach zbrojnych miał miejsce w 1998 roku i od tamtego czasu przeszedł wiele ulepszeń, aż w 2007 roku zaprezentowano jego drugą wersję. Ta nie była ostatnią, ponieważ obecnie produkowane egzemplarze to trzecia generacja.