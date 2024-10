Kluczowa broń dla Ukrainy. Kolejny bat na rosyjskie Iskandery i FAB‑y już jedzie

Jak podaje portal Analisi Difesa druga obiecana Ukrainie bateria systemu SAMP/T w ostatnich dniach września 2024 roku miała trafić do Polski i co najwyżej na dniach dotrze do Ukrainy. Podarowana przez Włochy druga bateria SAMP/T była rozlokowana w Kuwejcie w ramach operacji Inherent Resolve.

Jest to ogromne wsparcie, ponieważ Ukraińcom już dawno skończyły się rakiety to systemów klasy S-300 i w zasadzie jedyną tarczę przed pociskami balistycznymi Iskander-M oraz samolotami przenoszącymi bomby FAB z modułami UMPK stanowią nieliczne systemy podarowane przez Zachód.

Kluczowym elementem systemu są pociski Aster, pierwotnie zaprojektowane do obrony okrętów. Jednakże z czasem dla wersji pocisków Aster-30 opracowano lądową wyrzutnię mieszczącą osiem sztuk i tak powstał system SAMP/T będący wszechstronnym środkiem obrony powietrznej. W odróżnieniu od systemu Patriot SAMP/T charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, umożliwiającą jego transport na kilku ciężarówkach, a do obsługi potrzebuje jedynie 14 żołnierzy.

Kolejnym atutem systemu SAMP/T jest radar zdolny do wykrywania celów w pełnym zakresie 360 stopni, co stanowi znaczną przewagę nad systemem Patriot, posiadającym radar o polu wykrywania jedynie 120 stopni. W przypadku Patriota, aby uzyskać pełny nadzór w 360 stopniach, konieczne jest użycie trzech radarów, przynajmniej do momentu wprowadzenia radarów LTAMDS do służby (czeka na nie m.in. Polska).