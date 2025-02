Pomagają Ukrainie od trzech lat. Dostarczyli żołnierzom miliony militarnych przedmiotów

W ciągu ostatnich 3 lat w Ukrainie spędziłem łącznie kilka miesięcy. Zjeździłem cały kraj i wszędzie byliśmy traktowani wyjątkowo, a wdzięczność Ukraińców dla Polaków jest nie do opisania. Żołnierze traktują wolontariuszy z najwyższym zaufaniem i szacunkiem. Pamiętam, jak jeden z żołnierzy zapytał mnie, jak długo walczymy. Odpowiedziałem, że my nie jesteśmy żołnierzami, tylko wolontariuszami, na co odparł, że my także walczymy, przyjeżdżając do Ukrainy, w okolice frontu. Powiedział to zupełnie poważnie.





We wrześniu, pod Pokrowskiem, na własnej skórze odczułem, co to jest atak rakietowy w nocy. Mogę powiedzieć, że okoliczne psy czują spadające bomby kilka sekund przed ich kontaktem z ziemią. Każdy, kto w Polsce i Europie może pozwolić sobie na wyjście na kawę, siłownię, na spacer z dziećmi do parku, niech pomyśli, że w Ukrainie to może skończyć się śmiercią w ataku rakietowym.





Bez walczących Ukraińców mielibyśmy od 3 lat rosyjskich żołnierzy za naszą wschodnią granicą, a może i w krajach bałtyckich. Nasza dzisiejsza rzeczywistość byłaby zupełnie inna. Wdzięczność - to mam dla ukraińskich żołnierzy oraz współczucie, że mimo braków amunicji, sprzętu i wyposażenia muszą walczyć i umierać.