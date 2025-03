Koniec dostaw amunicji z USA dla Ukrainy. Oto możliwości Europy

Jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, Ukraina potrafi zużywać nawet 3-8 tys. pocisków dziennie , co wymaga zdolności produkcji nawet 100 tys. pocisków miesięcznie. Taki wolumen nie był osiągalny dla europejskich firm w 2022 r., ale po trzech latach wojny stan ten w wielu państwach uległ poprawie. Teraz realna może być produkcja na poziomie miliona pocisków rocznie, a wedle niektórych deklaracji do 2026 r. możliwe jest osiągnięcie nawet liczby dwóch milionów.

Jednym z większych producentów amunicji w Europie jest jednak przede wszystkim koncern Nammo, posiadający swoje fabryki w Norwegii, Finlandii i Szwecji. Zwykle duże fabryki miały wydajność produkcji na poziomie 20-30 tys. pocisków rocznie, ale ich wydajność również została w ostatnim czasie zwiększona. Przykładowo zakłady koncernu Nammo w szwedzkim mieście w Karlskoga do końca 2024 r. podwoiły produkcję, a podobne deklaracje miała jeszcze w 2023 r. fińska fabryka Nammo Lapua Oy .

Innym potencjalnym źródłem pozyskania amunicji dla Ukrainy jest francuski koncern Nexter z obecną produkcją na poziomie 50 tys. pocisków rocznie i z planem rozbudowy do 400 tys. w ciągu trzech lat w ciągu trzech lat. Kijów może liczyć także na brytyjskie zakłady Bae Systems, mające według deklaracji zwiększyć swoje możliwości produkcyjne ośmiokrotnie do 2026 r. Innym możliwym wsparciem są zakłady na terenie Czech i Słowacji, które mogą produkować powyżej 100-200 tys. pocisków rocznie. Do tego dochodzą też możliwości Polski, obejmujące obecnie 30-40 tys. pocisków rocznie. Podobnie jak inne państwa europejskie, Warszawa także planuje zwiększyć produkcję w najbliższych latach.