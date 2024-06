Unikatowa broń z Niemiec. Spada na Rosjan jak "grom z jasnego nieba"

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały od państw Zachodu znaczą liczbę modeli systemów artyleryjskich kal. 155 mm. Są to zarówno rozwiązanie holowane takie jak M777 czy TRF1 , stare modele samobieżne takie jak M109 bądź najnowocześniejsze systemy typu PzH-2000 , AHS Krab czy FH77BW Archer .

Andrij Kobzar wspomniana, że jego jednostka otrzymała 136 pocisków z czego 36 przeznaczono do celów szkoleniowych, a pozostałe 100 zużyto w walce. Ukrainiec twierdzi, że ich celem padło 41 czołgów oraz kilkadziesiąt innych pojazdów na które składały się bojowe wozy piechoty, ciężarówki bądź ciągniki artyleryjskie ciągnące artylerię holowaną.

Pociski SMArt 155 produkowane od 1998 roku należą do kategorii inteligentnej amunicji kierowanej mogącej samodzielnie wykrywać, identyfikować i następnie atakować cele pancerne znajdujące się na konkretnym obszarze. Jeśli jednak na danym obszarze brakuje celów o odpowiedniej charakterystyce to dokonuje samozniszczenia po tym jak napięcie generowane przez pokładową baterię spadnie poniżej określonego poziomu.

Podobnie jak w przypadku Bonusa , subamunicja jest wyposażona w parę sensorów, ale tutaj poza wspomnianym sensorem podczerwieni widzącym termiczny obraz celu ma znajdować się też radar potrzebny do mierzenia odległości. Niemieckie rozwiązanie wykorzystuje spadochron do spowolnienia opadania, którego w konkurencyjnym Bonusie brak.

Z kolei do niszczenia celów wykorzystywana jest głowica typu EFP Explosively Formed Projectile) tworząca formowany wybuchowo kinetyczny penetrator poruszający się z prędkością 2 tys. m/s przebijający górny pancerz czołgu. Jest to słabszy efekt od głowicy kumulacyjnej, ponieważ mowa tu raczej o możliwości penetracji ponad 100 mm stali pancernej, a nie 500 mm.

Zasięg podawany przez producenta zależy od długości lufy systemu artyleryjskiego. W przypadku np. systemów M109A5Ö z krótszą lufą jest to 22 km, a dla np. PzH 2000 z dłuższą lufą zasięg wzrasta do około 28 km. Tego typu pociski to jeden z najlepszych środków przeciwpancernych Ukraińców umożliwiający niszczenie czołgów daleko na tyłach przeciwnika.