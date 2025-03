Trzeci stan życia. Komórki w naszych ciałach mogą być świadome

Najnowsze badania sugerują, że komórki w naszych ciałach mogą być świadome, co może zmienić nasze postrzeganie życia. Według artykułu opublikowanego na stronie The Conversation, naukowcy badający tzw. ksenoboty odkryli, że komórki mogą przyjmować nowe funkcje po śmierci organizmu.

Ksenoboty stanowią nową kategorię organizmów wielokomórkowych, które charakteryzują się zdolnością do działania autonomicznego. Badania prowadzone przez Petera Noble'a i Alexa Pozhitkova pokazują, że te komórki mogą reorganizować się i pełnić nowe role, co sugeruje istnienie "trzeciego stanu" życia.

William Miller, współautor książki "The Sentient Cell", twierdzi, że komórki mogą posiadać pewien rodzaj świadomości. Jego zdaniem, xenoboty to dowód na to, że komórki są zdolne do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.