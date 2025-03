Oceany stają się coraz cieplejsze, ale mniej parują

Jednak obserwacje prowadzone mniej więcej od początku tego wieku pokazały, zagadkowe spowolnienie parowania, co skłoniło naukowców do ponownego zbadania, w jaki sposób proces ten reaguje na wzrost temperatury. Zmiana trendu nastąpiła około 2008 roku.

– Od tego czasu dwie trzecie oceanów na świecie doświadczyło zmniejszenia parowania, co spowodowało niewielki spadek globalnych wskaźników parowania w latach 2008–2017. Jest to sprzeczne z tym, czego zazwyczaj oczekujemy w ocieplającym się klimacie – powiedział Ma Ning z Chińskiej Akademii Nauk. Ma i jego koledzy w swoich pracach wykorzystali dane obejmujące okres do 2017 r., więc ich publikacja nie omawia, co się stało później.