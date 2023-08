Tyle Leopardów stracili Ukraińcy. Odpowiedź Rosji to kolejne zabytki

Reszta czołgów - jeśli nie została w międzyczasie wysadzona przez którąś ze stron - była możliwa do odzyskania. Część z nich została odholowana na tyły ukraińskich pozycji przy pomocy wyspecjalizowanych pojazdów Bergepanzer 3 Büffel . Mniej uszkodzone pojazdy były naprawiane na miejscu. Leopardy, które wymagały większych napraw, wysyłano z kolei do punktów remontowych znajdujących się m.in. w głębi Ukrainy lub w Polsce .

Warto zaznaczyć, że są też liczne dowody pokazujące odporność czołgów Leopard 2 na ostrzał nawet kilkoma pociskami przeciwpancernymi (ppk) . Pojazdy były w stanie wycofać się w takich sytuacjach bez większych strat. Ponadto w Leopardach 2 amunicja jest odizolowana, co zwiększa szanse przeżycia załogi w przypadku przebicia pancerza.

Rosjanie wedle Ukraińców mieli stracić nawet 4423 czołgów. Zdjęcia i nagrania potwierdzają natomiast straty na poziomie ponad 2 tys. sztuk. Rozbieżność wynika z faktu, ze nie każda strata jest fotografowana i publikowana w sieci. Biorąc pod uwagę, że Ukraińcy zdołali część rosyjskich czołgów przejąć i wyremontować , obydwie strony mogą obecnie dysponować - według Bloomberga - flotą ok. 1,5 tys. maszyn.

Rosjanie uzupełniają te ogromne straty coraz starszymi maszynami. Niektóre z nich, jak czołgi T-54/55, pochodzą z lat. 50. XX. Teraz w okolicy Woroneża dostrzeżono kolejny transport sprzętu pancernego zmierzający w stronę Ukrainy. Są to ponownie czołgi z czasów ZSRR, pozbawione m.in. termowizji oraz możliwości stosowania nowych pocisków Świeniec-2 z wydłużonym penetratorem. We frontalnym starciu z Leopardami 2 są to więc zupełnie bezbronne maszyny.