Czołgi Leopard 2A4 z radzieckim dodatkiem. Żart jest rzeczywistością

Żart jednak stał się rzeczywistością, ponieważ jeszcze na początku br. do sieci trafiły zdjęcia jednego z czołgów Leopard 2, gdzie w ukrytej lokalizacji wzmacniano go kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1. Teraz jednak widzimy tak zmodyfikowanego Leoparda 2A4 w całej okazałości na froncie. Sądząc po widocznej z przodu kamerze dla kierowcy może to być kanadyjski Leopard 2A4 CAN. Poza dodaniem kostek ERA na wierzy widać też płytę pancerną dodaną na armacie mającą chronić jarzmo działa (pomoże przy np. trafieniu jednogłowicowym granatem z RPG-7 przedwcześnie go detonując).