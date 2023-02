Ukraińskie pancerne wsparcie w Bachmucie. Większość to byłe rosyjskie czołgi

Na poniższych zdjęciach widzimy część pancernego wsparcia dla Bachmutu i tylko jeden z widocznych czołgów to Ukraiński T-64BW , podczas gdy reszta to znacznie nowsze konstrukcje przejęte od Rosjan. Nap pierwszym zdjęciu widoczny jest T-80U, na drugim mamy coś wyglądającego na T-72B3 z dodatkowymi kostkami pancerza ERA Kontakt-1 na fartuchach bocznych na trzecim T-72B3, a na czwartym wspomnianego już ukraińskiego T-64BW.

Rosyjskie czołgi z rodziny T-90A/M, T-80BWM, T-72B3/B3M były fabrycznie wyposażone we francuską termowizję , ale tyczy się to tylko produkcji ze sprzed 2022 roku . Tymczasem nowa produkcja zarówno czołgów T-80BWM jak i T-72B3/B3M jest już wyposażona w znacznie niższej klasy komponenty ze względu na działanie sankcji, co istotnie pogarsza ich osiągi.

Ponadto czołgi powyższych serii są przystosowane do wykorzystywania dłuższych pocisków w stosunku do starszych wariantów i mają lepszej klasy pancerz reaktywny, ponieważ mowa tutaj to Kontakt-5 lub Relikt. Tymczasem czołgi z rodziny T-72 dotychczas dostarczane Ukrainie przez państwa Zachodu poza nielicznymi wyjątkami w postaci PT-91 czy czołgów z Czech były go pozbawione, co Ukraińcy naprawiali obkładając je kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1 (lepsze to niż nic).