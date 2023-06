Bolesna strata Ukraińców. Są nią bwp M2A2 Bradley i czołg Leopard 2A6

Z tego względu strata pojedynczej sztuki jest bolesna, ale sądząc po wizualnym stanie, może ten egzemplarz będzie zdatny do przywrócenia do użytku. Podobnie może wyglądać sytuacja z pobliskimi bwp Bradley. Wygląda na to, że większość szkód wyrządziły mini przeciwpancerne.

Z kolei czołg Leopard 2A6 z początku lat 2000. XXI wieku jeszcze do stosunkowo niedawna stanowił szczyt ewolucji tej konstrukcji. W stosunku do bardziej popularnego modelu Leopard 2A4 mamy tutaj wzmocniony pancerz nowej generacji z charakterystycznymi klinami na wieży, nową dłuższą armatę dedykowaną do wykorzystania amunicji DM53A1 zdolnej skasować każdy rosyjski czołg oraz mamy tutaj możliwość działania załogi w trybie hunter-killer znacząco skracającym czas od wykrycia do eliminacji celu.