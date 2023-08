Włosi się zbroją. Czołgi Ariete C1 do modernizacji za blisko mld euro

Wpisuje się to w obecne plany podwojenia włoskich sił pancernych, gdzie do około 150 zmodernizowanych czołgów C1 Ariete dołączyłoby nawet czołgi Leopard 2 w najnowszej wersji A8 . Wcześniej mówiono o 250 egzemplarzach , ale ostatnie doniesienia wskazują na 133 czołgi.

Co ciekawe jednostkowo modernizacja kosztowałaby 9,4 mln euro za czołg, co jest bardzo dużą kwotą pokazującą, że mielibyśmy do czynienia z głęboką modernizacją być może obejmującą nawet system obrony aktywnej typu izraelskiego Trophy. Wojna w Ukrainie pokazała, że czołg pozbawiony tego systemu jest dość prosty do zniszczenia lub co najmniej uszkodzenia.