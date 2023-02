Portugalskie czołgi Leopard 2A6 dla Ukrainy. Jest to jedna z najnowszych wersji

Leopard 2A6 został opracowany na początku lat 2000. XXI wieku. Obejmował on dalszą poprawę opancerzenia w stosunku do wariantu A5 , gdzie wprowadzono charakterystyczne kliny montowane na wieży znacząco zwiększające niskim nakładem masy (dwie stalowe płyty pokryte gumą, za którymi znajduje się powietrze) ochronę przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi, jak i penetratorami kinetycznymi trafiającymi we wskutek ich działania w pancerz zasadniczy bokiem.

Drugą najbardziej istotną zmianą było zastosowanie dłuższej armaty Rheinmetall Rh-120 L/55, która pozwalała rozpędzać penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości co skutkowało poprawą penetracji celów. Co ciekawe jest to działo o trzy kalibry dłuższe (55 vs 52 kalibry) niż to stosowane we francuskim czołgu Leclerc.