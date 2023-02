Czołgi Stridsvagn 122 dla Ukrainy. Szwecja podaruje 10 sztuk

Pierwsze zapowiedzi mówiące o tym, że Szwedzi rozważają podarowanie czołgów Ukrainie, pojawiły się w styczniu . Tym razem mamy już informacje wskazujące plany podarowania Ukrainie dziesięciu czołgów Stridsvagn 122. Byłby to drugie najlepsze wersje Leopardów 2 zaraz po A6 , na które może liczyć Ukraina.

Co ciekawe szwedzkie wersje czołgów są lepiej chronione nie tylko od wersji A4 , ale nawet od wersji A5, ponieważ bazują na jego ulepszonym wariancie niegdyś znanym jako A5I od improved.

Szwecja pozyskała 120 czołgów Stridsvagn 122 w latach 1994-2001 i co ciekawe nie są to przebudowane do tego standardu wozy w wersji A4, tylko były zbudowane od zera. Część czołgów postała w zakładach Krauss-Maffei Wegmann, ale większość została zbudowana w Szwecji na licencji przez Åkers Krutbruk Protection AB.