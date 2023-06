Niemieckie pociski do Leopardów 2 w Ukrainie. Rosjan czeka marny los

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające pociski wykorzystywane przez ukraińskich pancerniaków dysponujących czołgami Leopard 2. Pociski DM53A1 to jedne z nowszych pocisków do czołgowych armat kal. 120 mm zdolne do wyeliminowania jednym strzałem nawet najlepszych rosyjskich czołgów pokroju T-90M.